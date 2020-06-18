МОСКВА, 18 июн —ПРАЙМ. Новые пробы воды в районе разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей перед боновыми заграждениями в сравнении с предыдущими сутками в 2,5 раза, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.

Накануне по итогам проведенных за сутки 9 проб из акватории перед первой линией боновых заграждений на отдельных участках реки Амбарная было зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов в 6 раз, за боновыми заграждениями – в 1,3 раза.

"В течение суток проведены отборы 34 проб воды. Зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 15 раз, за боновыми заграждениями – в 1,3 раза", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего с начала работ на месте аварии было отобрано 425 проб, 368 из них воды, 16 — донных отложений и 41 — грунта.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.