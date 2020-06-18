СТОКГОЛЬМ, 18 июн — ПРАЙМ. Несмотря на серьезные финансовые последствия распространения коронавируса в мире, власти Швеции в четверг несколько скорректировали вверх ожидаемую динамику ВВП, аналитики прогнозируют снижение экономики по итогам года на 6%, вместо объявленных ранее 7%, об это рассказала в ходе пресс-конференции министр финансов страны Магдалена Андерссон.

"Существенное падение ВВП в текущем году ожидается во всех странах, включая Швецию. В нашем изначальном прогнозе мы предсказывали падение на 7%, сейчас мы пересмотрели его, и по новым данным падение будет меньше и составит 6%", — заявила Андерссон.

При этом министр отметила, что несмотря на улучшение отдельных показателей, экономическая ситуация в стране, как и во всем мире, остается сложной. Так, уровень безработицы в Швеции достиг 9%, что негативно отразится на рыночной конъюнктуре и покупательной способности граждан.

Власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать дистанцию между собой и по возможности работать удаленно. Несмотря на то, что дома престарелых были закрыты для посещения с начала марта, распространения инфекции предотвратить не удалось. Около 37% всех скончавшихся проживали в таких учреждениях, 234 коммуны из 290 подтвердили распространение вируса в домах престарелых. На сегодняшний день от коронавируса в Швеции скончались более 5 тысяч человек.