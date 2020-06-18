МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов в Россию до конца июня.

На 19 июня планируются рейсы Бишкек — Якутск, Париж — Москва, Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Москва, Прага — Москва. В субботу, 20 июня, ожидаются рейсы Ош — Москва, Хошимин — Екатеринбург – Москва, Ташкент — Казань. В воскресенье, 21 июня, должны состояться перелеты Бишкек — Москва, Кишинев — Москва, Ташкент — Екатеринбург.

На 22 июня запланированы рейсы из Пхукета и Бангкока в Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург, из Ларнаки в Москву, из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург; 23 июня ожидаются рейсы Ташкент — Москва — Санкт-Петербург, Ереван — Калуга, Тегеран — Москва, Ереван — Воронеж; 24 июня — рейсы Гонконг — Владивосток, Ереван — Ростов-на-Дону.

На 26 июня планируются рейсы Барселона — Москва, Париж — Москва, Лондон — Москва, Бишкек — Санкт-Петербург; 27 июня ожидается перелет Ош — Москва, 28 июня — Бишкек — Москва и Нью-Йорк — Москва, а 30 июня ожидаются рейсы Каракас — Москва, Кито — Москва, Сан-Хосе — Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.