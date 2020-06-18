МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Банк России рекомендует банкам уже сейчас, не дожидаясь завершения послаблений, создавать резервы, если финансовый результат и запас капитала позволяют, заявил руководитель Службы текущего банковского надзора ЦБ Богдан Шабля.

"Если финансовый результат и запас капитала, коллеги, позволяют это сделать, мы рекомендуем, уже не дожидаясь завершения регуляторных послаблений, уже сейчас принимать меры к равномерному формированию резервов для того, чтобы ослабить этот негативный эффект от снятия этих послаблений в будущем", — сказал он в ходе съезда Ассоциации российских банков.