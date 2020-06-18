ПЕКИН, 18 июн — ПРАЙМ. Германия по требованию китайской стороны уже приостановила экспорт в Китай продукции концерна Tönnies, на мясокомбинате которого произошла вспышка COVID-19, говорится в сообщении главного таможенного управления КНР.

"Начиная с 17 июня, таможня Китая приостановила ввоз в Китай продукции одного германского предприятия. В соответствии с договоренностью между двумя сторонами германская сторона оповестила таможню Китая о кластерном случае заражения COVID-19 на одном предприятии, зарегистрированном в Китае. По требованию китайской стороны, германская сторона уже приостановила экспорт в Китай продукцию этого предприятия (DE EZ 917 EG)", — говорится в опубликованном заявлении на сайте ведомства.

Сообщается, что уже прибывшая продукция и та, которая должна прибывать в Китай, полностью задержана на таможне.

В среду сообщалось, что из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия на карантин помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве меры предосторожности. По данным газеты Westfalen Blatt, число зараженных COVID-19 сотрудников мясокомбината достигло 657 человек. В данный момент предприятие не работает, как долго оно будет закрыто, пока неизвестно. Власти исходят из срока 10-14 дней.