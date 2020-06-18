МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российская экономика из-за хакерских атак в 2020 году может потерять около 3,5 триллиона рублей, а в следующем году потери могут удвоиться, прогнозирует зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"В 2019 году — ровно как мы и прогнозировали в начале года — потери экономики страны составили около 2,5 триллиона рублей. Мы предполагаем, что эта цифра по итогам 2020 года может увеличиться примерно еще на 1 триллион рублей. При условии, я поправлюсь, если мы все вместе не будем принимать самых экстренных мер по борьбе с киберпреступностью", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Кузнецов добавил, что в следующем году эти цифры могут вырасти уже в два раза.

Кибермошенники в настоящее время смещают свой фокус с физических лиц на компании и органы власти, заявил Кузнецов.

"Если раньше больше атаковали людей, которые использовали свои аккаунты, сети, в большей степени воровались данные этих людей, в большей степени фокусировались, чтобы ограбить этих людей. Сейчас фокус стал перемещаться в сторону юридических лиц, в сторону корпораций и органов власти", — прокомментировал он изменение в поведении хакеров.