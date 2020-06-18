МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. АК "Алроса" направит средства, вырученные от размещения еврооблигаций, на рефинансирование существующей банковской задолженности, а также общекорпоративные цели, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что единственной задолженностью к погашению в 2020 году у "Алросы" является остаток выпуска еврооблигаций, размещенного в ноябре 2010 года, в сумме 494 миллионов долларов.

"Алроса" 17 июня завершила сбор заявок в рамках размещения еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов сроком на 7 лет. Ставка купона установлена в размере 3,1% годовых. Спрос на облигации более чем в 3 раза превысил объем предложения.

Инвесторы из континентальной Европы приобрели 33% выпуска, 25% – из Великобритании и 20% – из России. Инвесторы из Азии и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) купили 11% выпуска, 11% бумаг пришлось на инвесторов из США. Управляющие компании и фонды купили 62% бумаг, 28% пришлось на банки, 6% — на страховые компании и 4% — на хедж-фонды.

"Благодаря устойчивому спросу со стороны российских и международных инвесторов, по итогам двухэтапного пересмотра ценового диапазона с изначального уровня в 3,375-3,5% финальная доходность составила 3,1% годовых. Установленный купон на сегодняшний день является самым низким среди выпусков российских эмитентов горно-металлургического сектора за всю историю, а также среди 7-летних размещений глобальных эмитентов сектора с 2013 года", – прокомментировал гендиректор "Алросы" Сергей Иванов.