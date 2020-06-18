МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Загруженность дорог в Москве сейчас составляет 8 баллов, а вечером может достичь 10 баллов из-за репетиции парада Победы и непогоды, сообщает Центр организации дорожного движения.

"Центр организации дорожного движения призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте в ближайшие часы. Движение в центре и на северо-западе уже ограничено в связи с проведением репетиции Парада Победы. Ситуацию с заторами осложняет гроза и сильный ветер. Ожидаем, что загруженность дорог достигнет 9-10 баллов", — говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Отмечается, что выезжать на автомобилях лучше в более позднее время – после 21 часа. Удобнее всего пользоваться городским транспортом.