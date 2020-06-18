САРАТОВ, 18 июн /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Французская группа компаний SNF в 2022 году планирует запустить новое производство полиакриламида на площадке нефтехимического предприятия "Саратоворгсинтез", сообщил министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов.

Закладка первого камня в основание будущего завода SNF состоялась в Саратове 26 мая 2016 года. Первая очередь строительства завода SNF, согласно проекту, будет рассчитана на выпуск акриламида и полиакриламида в объеме до 60 тысяч тонн в год. В минэкомразвития области РИА Новости ранее сообщили, что строительство первого этапа завода планируется завершить в 2021 году. По данным минпромэнерго области, стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов рублей.

"Строительство завода, несмотря на режим нерабочих дней, продолжалось. У них срок окончания строительства, срок ввода завода ориентировочно намечен на 2022 год… Строительство там ведется, на всех участках ведутся работы", — сказал министр на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о сроках ввода завода полиакриламида в Саратове.

Ранее владелец SNF Рене Пик заявлял, что до запуска нового завода в Саратове инвестору предстоит убедить российские нефтедобывающие компании использовать новые технологии, поскольку, по его словам, с помощью полимеров можно увеличить добычу нефти почти вдвое.

По данным "Лукойла", "Саратоворгсинтез", который является крупнейшим в Восточной Европе производителем нитрила акриловой кислоты, обеспечит будущий завод SNF сырьем для производства полимеров, которые в том числе будут в дальнейшем использоваться "Лукойлом" для повышения уровня нефтеотдачи пластов эксплуатируемых месторождений.