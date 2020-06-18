САРАТОВ, 18 июн /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. "БАТ Россия" (российская структура компании British American Tobacco, BAT) законсервировала площадку закрытой табачной фабрики в центре Саратова и не раскрывала планы по дальнейшему ее использованию, сообщил министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

"БАТ Россия" в октябре 2018 года решила перенести производственные мощности саратовской фабрики на фабрику "БАТ-СПб" в Санкт-Петербурге до конца 2019 года. Решение в компании объяснили сокращением табачного рынка в РФ. BAT ожидала, что перенос мощностей приведет к сокращению части персонала в Саратове, но массовых сокращений планировала избежать.

"Площадка бывшей табачной фабрики сейчас находится в законсервированном состоянии. Производство сигарет там не ведется, и вести пока что его не планируют. Собственник площадки ее не продает. Поэтому о каких-то конкретных инвестиционных планах он публично не объявлял… Возможно, это какой-то отложенный проект, который, возможно, будет реализован. Пока никаких действий там не происходит", — сказал министр на пресс-конференции в четверг.

British American Tobacco открыла свое представительство в России в 1991 году, в 1994 году она запустила в стране собственное производство. Табачная фабрика в Саратове ("БАТ-СТФ") была старейшим предприятием компании в России и одной из старейших табачных фабрик в стране в целом.