МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Банкротство московских предприятий не будет носить массовый характер, в настоящий момент уровень банкротств не превышает среднестатистический показатель, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На текущий момент количество банкротств не превышает среднестатистический показатель в обычной ситуации при ликвидации юридических лиц. Я думаю, что более точную цифру мы сможем назвать спустя месяц-два. С учётом тех показателей по раскрытию экономики и товарообороту, я думаю, что количество банкротств не должно быть значимым… Ликвидации и банкротства с учётом мер поддержки федеральных и на уровне города не будут носить массовый характер", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее он сообщил, что деловая активность в Москве вернулась к обычному уровню после ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса. Оборот торговых и сервисных предприятий Москвы составляет 98% от уровня активности до введения режима ограничений.