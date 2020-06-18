САРАТОВ, 18 июн /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. АО "Металлургический завод Балаково" (входит в структуру Абинского электрометаллургического завода) планирует на балаковской площадке особой экономической зоны "Саратов" построить завод по брикетированию пыли от своего основного производства, сообщил министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 мая подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа "Саратов" в Энгельсском, Балаковском районах и Саратове. Губернатор Валерий Радаев ранее сообщил, что 17 потенциальных резидентов новой ОЭЗ намерены реализовать инвестпроекты на общую сумму 6,8 миллиарда рублей.

"По балаковской площадке у нас уже присоединился новый резидент, который станет основным. Это "Металлурческий завод Балаково" со своим проектом по строительству завода по переработке отходов своего основного производства… Они будут перерабатывать пыль и получать цинковые брикеты, которые будут продавать как готовую продукцию", — сказал министр на пресс-конференции.

"Этот проект для не столько экономически целесообразный, сколько он направлен на экологию. Сейчас отходы, которые образует металлургическое производство, подлежат захоронению. В случае их переработки у отходов понижается класс (опасности), и в том числе производится вторичное сырье. В России таких производств нет", — подчеркнул он.

По его словам, проект имеет достаточно большие перспективы с учетом планов по строительству в Балаково рельсо-балочного производства, которое даст дополнительный объем отходов в виде цинксодержащей пыли.

АО "Металлургический завод Балаково" занимается выпуском сортового проката. "Северсталь" в июле прошлого года сообщила о завершении продажи этого завода за 215 миллионов долларов Абинскому ЭМЗ. ЭМЗ был создан в 2006 году, и на сегодняшний день это ведущее предприятие черной металлургии на юге России. Специализируется на производстве сортовой стальной заготовки и арматуры.