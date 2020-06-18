МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Выручка предприятий общественного питания на этой неделе достигла 90% от докоронавирусного уровня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить по цифрам, то мы видим, что за эту неделю выручка предприятий общественного питания достигла 90% от того уровня, который был до их закрытия и перехода в режим дистанционной доставки продуктов питания. Уверен, что с полноценным открытием ресторанов в начале следующей недели мы увидим восстановление выручки предприятий и, скорее всего, даже рост, поскольку москвичи соскучились по посещению предприятий общественного питания, ресторанов, и первое время будут пользоваться услугами чаще", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".