ЛОНДОН, 18 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Торговая сделка по Brexit c ЕС будет труднодостижима, если до октября стороны существенно не продвинутся в переговорах, считает глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув.

"Если мы не обеспечим значительного прогресса к октябрю, то это будет сложно", — отметил он, выступая в парламенте и говоря о перспективах заключения торговой сделки с ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг в ходе встречи в Лондоне с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что переговоры между Соединенным Королевством и ЕС по будущим отношениям после Brexit должны завершиться в течение лета.

Ранее стороны договорились интенсифицировать переговоры в июле, при этом Британия не намерена продлевать переговоры на осень.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны попытаются договориться о модели своих будущих отношений.

Во время переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений в союзе. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.