МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что никому из участников рынка не предоставляется преимущественных условий в проекте о предустановке отечественного программного обеспечения на продаваемую в РФ электронную технику, указано в пресс-релизе службы.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила о том, что ФАС направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественного ПО на электронику. Новая версия документа, которую предлагается ввести с 1 января 2021 года, позволяет не предустанавливать приложения целиком, а показывать только иконки для их скачивания или окно на этапе активации смартфона. По мнению источника издания, эта мера — в первую очередь уступка компании Apple.

По заявлению ФАС, окончательный текст проекта сформирован в феврале 2020 года. При этом с самого начала участники рынка поддержали предложения ФАС о выборе из трех типов предустановки: предустановка на жесткий диск, окно выбора или предоставление иконок с последующей предустановкой на жесткий диск. Выбор того или иного типа производитель будет делать исходя из особенностей модели, отмечает ФАС.

"После проведения общественного обсуждения в проект были внесены правки юридико-технического характера, все существенные положения проекта остались без изменений… Никому из участников рынка проектом не предоставляется преимущественных условий, в том числе Apple, и ни смягчений требований, ни специальных условий в проект не вносилось", — говорится в сообщении службы.

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в интервью РИА Новости заявил, что закон о предустановке отечественных приложений вступит в силу одновременно для всех устройств — 1 января 2021 года. Ранее предполагалось, что закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемую в России электронную технику вступит в силу с 1 июля 2020 года и будет вводиться поэтапно: сначала для смартфонов, с июля 2021 года — для персональных компьютеров и ноутбуков, с июля 2022 года — для Smart-TV.