19 июня (Dow Jones). Цены на нефть в четверг выросли, приблизившись к максимумам с начала марта, поскольку трейдеры ожидают, что уменьшение предложения сбалансирует рынок.

Июльские фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись ростом на 2,3%, по 38,84 доллара за баррель. В последнее время котировки держаться немного ниже 40 долларов. В течение нескольких недель цены восстанавливались после кратковременного падения ниже 0 долларов в конце апреля, наблюдавшегося в связи с нехваткой нефтехранилищ. В начале этого года нефть WTI торговалась выше 60 долларов за баррель.

Восстановлению цен способствует возвращение автомобилей на дороги, рост экономической активности в Китае, а также рекордное сокращение добычи ОПЕК и союзниками картеля, включая Россию. Снижение добычи сланцевой нефти в США также поддерживает ожидания дефицита предложения в краткосрочной перспективе.

Опубликованные в среду данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго указали на снижение добычи нефти в США до 10,5 млн баррелей в день, тогда как ранее в этом году она достигала рекордного максимума выше 13 млн баррелей в день.

Между тем совокупные поставки топлива на потребительский рынок США, являющиеся индикатором спроса, на отчетной неделе сократились после роста, поддерживавшего цены на нефть в последнее время. В результате запасы нефти в США увеличились и достигли максимума за историю ведения наблюдений с 1982 года.

Многие инвесторы также обеспокоены тем, что рост числа заболевших коронавирусом по всему миру затормозит восстановление спроса на нефть и в результате возникнет ситуация, похожая на "перетягивание каната" между сокращением предложения и опасениями по поводу спроса.

"Нас ожидает тяжелый период торговли, особенно если учитывать сильную неопределенность вокруг пандемии коронавируса", — отметил Джим Риттербуш, президент компании Ritterbusch & Associates.

Августовские фьючерсы на нефть Brent в четверг закрылись ростом на 2%, по 41,51 доллара за баррель.

Инвесторы пристально следят за предложением нефти в США и по всему миру, чтобы узнать, начинают ли производители восстанавливать объемы добычи. Однако большинство крупных компаний пока что сохраняют ограничения производства, чтобы поддержать цены.

Мониторинговый комитет ОПЕК сообщил в четверг, что обязательства по сокращению добычи в мае были выполнены на 87%. Группа подтвердила, что договоренности о сокращении добычи будут действовать до конца июля, а страны, не выполнявшие свои обязательства в полном объеме, должны будут наверстывать упущенное в последующие месяцы.

Многие аналитики ожидают, что в результате сокращения добычи и наметившегося восстановления спроса объем мировых запасов нефти начнет снижаться, что обычно стимулирует рост цен на нефть.

Между тем фьючерсы на природный газ закрылись без изменений, по 1,638 доллара за млн БТЕ, после выхода еженедельных данных по запасам в США, показавших их рост на 85 млрд кубических футов. Такое увеличение в целом совпало с ожиданиями трейдеров и опрошенных Wall Street Journal аналитиков, и оказалось чуть ниже обычного для этого времени уровня ввиду роста спроса на кондиционирование воздуха из-за жаркой погоды.

И все же падение спроса на газ для генерации электроэнергии привело к снижению котировок на 25% за истекший период этого года и их приближению к многолетним минимумам.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ