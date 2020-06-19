МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества.

"Мы поднимаемся выше и выше каждый месяц. В третьем квартале ожидается самый высокий ВВП в истории человечества", — сообщил Трамп в интервью газете Washigton Times.

По его словам, политики из Демократической партии недовольны этими успехами. "Демократы не хотят открывать экономику (после карантина). Они бьются изо всех сил", — добавил президент.

Заявление Трампа не совпадает с расчетами Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая спрогнозировала падение ВВП крупнейшей мировой экономики на 6,5% в этом году.