19 июня. (Dow Jones). Американские фондовые индексы в четверг колебались. Рост количества зараженных коронавирусом более чем в 12 американских штатах вызвал опасения по поводу необходимости вернуть карантинные меры, а признаки стабилизации рынка труда оказали поддержку.

Dow Jones Industrial Average упал по итогам торгов на 39,51 пункта, или 0,2%, до 26080,10 пункта. S&P 500 вырос на 1,85 пункта, или 0,1%, до 3115,34 пункта. Nasdaq Composite вырос на 32,52 пункта, или 0,3%, до 9943,05 пункта.

S&P 500 на момент написания обзора потерял 0,1%, Dow Jones Industrial Average снизился примерно на 70 пунктов, или на 0,3%, а Nasdaq Composite прибавил 0,2%.

Техас, Аризона и Северная Каролина на этой неделе отчитались о рекордном количестве госпитализаций, связанных с коронавирусом. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, более 12 штатов за прошедшую неделю зафиксировали ускорение роста подтвержденных случаев заболевания по сравнению с предыдущей неделей. Инвесторы беспокоятся, что увеличение числа зараженных подорвет попытки возобновить функционирование экономики.

Как сообщило Министерство труда США, количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось, хотя осталось на высоком уровне – 1,5 млн. Число первичных заявок сокращается по мере того, как власти разрешают компаниям возобновлять деятельность, что усиливает аргументы в пользу восстановления американской экономики после спада в апреле.

Однако новые вспышки в Китае и Германии в последние дни подорвали уверенность инвесторов в том, что мировая экономика сможет быстро оправиться от глубокого апрельского спада. Власти Китая отменили сотни пекинских рейсов из-за опасений насчет новой вспышки вируса.

"Рынки вернулись к психологии февраля и марта", – пояснил Пол Донован, старший экономист UBS Global Wealth Management.

Как отметил Донован, инвесторы рассуждают следующим образом: рост количества заболевших приведет к возвращению карантинных мер или вынудит население ограничить расходы. Однако, по словам эксперта, статистика транспортных сервисов по Аризоне и Техасу показывает, что потребители на этот раз реагируют на вирус с меньшей осторожностью, чем три месяца назад.

Акции Kroger упали на 3% – сеть супермаркетов отчиталась о резком росте продаж, но не подтвердила прогнозы на год, отметив, что из-за пандемии появилось множество неизвестных факторов.

Доходность 10-летних американских гособлигаций понизилась с 0,732% до 0,693%.

Акции компаний, чувствительных к экономическому росту, например, бумаги банков, взяли паузу в последние сессии.

"Это связано с высокой неопределенностью перспектив роста мировой экономики", – указала Кэндис Бэнгсанд, портфельный управляющий Fiera Capital Corp. Напряженность между США и Китаем также может повлиять на рынки акций, добавила эксперт.

Встреча госсекретаря США Майка Помпео с его китайским коллегой на Гавайях, проведенная для того, чтобы обсудить взаимоотношения между двумя странами, которые значительно ухудшились из-за ряда проблем, обнажила глубокие разногласия. Дипломаты не сказали, когда могут провести следующую встречу, но китайская сторона заверила, что переговоры были продуктивными.

На зарубежных биржах торги также проходят в минусе. Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 0,7% под давлением акций банков, гонконгский Hang Seng потерял менее 0,1%.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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