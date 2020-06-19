МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков сменил свою предшественницу Яну Пурескину в совете директоров Агентства по страхованию вкладов, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Пурескина покинула пост директора департамента финансовой политики Минфина в феврале текущего года.

"Включить в состав совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в качестве представителя правительства Российской Федерации директора департамента финансовой политики Минфина России Чебескова И.А., исключив из его состава Пурескину Я.В.", — сказано в документе.

Совет директоров АСВ включает семь представителей Банка России, пять представителей правительства и гендиректора госкорпорации. Председателем совета директоров агентства является глава ЦБ Эльвира Набиуллина.