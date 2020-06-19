МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Виктор Марков, занимавший пост директора "Трансконтейнера" стал первым вице-президентом, следует из сообщения компании и слов ее представителя.

"Согласована кандидатура для назначения на должность первого вице-президента ПАО "Трансконтейнер". Определены условия трудовых договоров с первым вице-президентом, членом правления, директором ПАО "Трансконтейнер", — говорится в сообщении.

"Трансконтейнер" через какое-то время после прихода в акционеры оператора группы "Дело" ввёл пост президента. Им стал экс-глава Fesco Александр Исурин. Был также пост директора, который занимал Виктор Марков, заместителей гендиректора и другие. Однако в настоящее время на сайте "Трансконтейнера" должности заместителей гендиректора называются вице-президенты.

Представитель оператора пояснил РИА Новости, что первым вице-президентом назначен Марков.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ.

Группа "Дело" в настоящее время владеет 99,641% "Трансконтейнера".