БРЮССЕЛЬ, 19 июн — ПРАЙМ, Мария Князева. Главы государств Евросоюза заслушали в ходе видеосаммита в пятницу информацию от лидеров Германии и Франции по имплементации минских соглашений, и теперь ЕС может перейти к пролонгации экономических санкций против РФ, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после этого совещания.

"Лидеры были проинформированы по поводу имплементации минских соглашений, это означает, что теперь Совет может заняться пролонгацией санкций", — сказал он.

Обсуждение на саммите ситуации с минскими соглашениями обычно предшествует политическому решению лидеров о пролонгации санкций. Затем Совет ЕС официально закрепляет такое решение.

Сейчас санкции действуют до 31 июля, их продлевают на полгода.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.