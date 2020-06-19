МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Россия с минимальными потерями выходит из ситуации с коронавирусом, заявил российский президент Владимир Путин.

"Самое главное, что эта ситуация (с коронавирусом — ред.) нас всех объединила. Это факт. И это позволило нам с минимальными потерями, как я многократно говорил, выходить из сложившейся ситуации", — сказал он в ходе встречи с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями пандемии коронавируса.

Наработанные в период пандемии COVID-19 практики, позволяющие повысить результативность труда, должны использоваться повсеместно, уверен президент.

"Считаю, что наработанные вами практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно", — сказал Путин.

По его словам, резервы для такого роста есть везде. "Важно, что при этом происходит не только технологическое улучшение, но и меняется отношение сотрудников к работе, меняется сама культура производства и труда, а значит повышается конкурентоспособность всей нашей страны. Для нашего долгосрочного развития это исключительно важно", — сказал президент.

Путин заявил, что у экономики страны есть резервы и успешные модели для существенного повышения производительности труда и эффективности во всех сферах.

"Всё, о чем мы сегодня говорили, ещё раз подтверждает, что у нашей экономики, у страны в целом есть и резервы, и успешные модели для реального, причем существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах", — заявил Путин.