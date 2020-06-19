МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Необходимо оперативно решить вопросы регулирования дистанционной формы занятости, заявил в ходе совещания у президента первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Мы прекрасно понимаем, что многие предприятия сейчас и компании, почувствовав вкус дистанционной занятости, не вернутся к обычным формам. У нас эта область наиболее слабо сейчас в нормативном плане урегулирована. Это должны быть достаточно большие внесения изменений в трудовое законодательство, сейчас обсуждается вопрос, где здесь границы использования гражданско-правовых отношений. Это все вопросы, которые достаточно сложны, но тем не менее, нам надо их быстро решать, потому что это то, что мы сейчас увидели — такой передовой край, передовое направление, в котором начали развиваться процессы",- сказал он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли ранее в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы. При этом глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил агентству, что этот закон может быть принят уже в текущую сессию.