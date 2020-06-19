С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — ПРАЙМ. Санатории и каршеринг возобновят работу в Санкт-Петербурге с 22 июня, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Изменения в постановление правительства Петербурга от 13 марта №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов.

Согласно документу, 22 июня в Петербурге возобновляется оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (каршеринга). При этом арендодатели автомобилей обязаны неукоснительно соблюдать требования и рекомендаций Роспотребнадзора, обеспечить безопасность граждан, в частности, проводить регулярную дезинфекцию автомобилей перед их передачей клиентам.

Также с 22 июня возобновляется прием и размещение в санаторно-курортных организациях только по медицинским показаниям на основании заключений врачебных комиссий.

С 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. Также возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 15 июня в полном объеме восстановлено действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

Сообщалось, что на втором этапе снятия ограничений, который может начаться в конце июня, в Петербурге планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту. Также обсуждается возможность открытия летних кафе и веранд. Не исключено, что при соблюдении определенных требований будет разрешен доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк. На третьем этапе снятия ограничений, который может начаться в июле, при улучшении эпидситуации могут открыться салоны красоты, может быть разрешен допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры и бассейны.