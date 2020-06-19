МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Следующий Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года, в этом году форум не состоится, сообщил Росконгресс.

"В соответствии с решением организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение форума отменено. Шестой Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года", — отметили в фонде.

В этом году из-за пандемии коронавируса также были отменены Российский инвестиционный форум в Сочи и ПМЭФ.