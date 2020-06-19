МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Безработица в России в мае выросла до 6,1% после 5,8% в апреле, в том числе количество официальных безработных составило 2,1 миллиона человек, следует из данных оперативного доклада Росстата.

"В мае 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,1% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 2,1 миллиона человек, в том числе 1,9 миллиона человек получали пособие по безработице.

В апреле 2020 года, по данным Росстата, безработными по методологии МОТ классифицировались 4,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше. В органах службы занятости населения, по данным Роструда, было зарегистрировано 1,3 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона человек получали пособие по безработице.

Таким образом, количество официально зарегистрированных безработных в России выросло в мае по сравнению с апрелем на 63,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в 2,8 раза (в мае 2019 года численность официально зарегистрированных безработных составляла 776 тысяч человек).

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

Последний раз безработица в РФ на уровне 6% была зарегистрирована весной 2016 года. В целом уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум — 4,3%.