МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Роскосмос" и группа компаний "Цифра" займутся развитием цифровых технологий для ракетно-космической отрасли, одним из ключевых направлений работы станет внедрение системы цифрового управления "Диспетчер", говорится в сообщении "Цифры".

Соответствующий меморандум подписали директор департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин и гендиректор "Цифры" Игорь Богачев.

"Компании планируют совместно разрабатывать передовые отечественные решения в области цифровых технологий, в том числе на базе отечественных платформенных технологий, а также тестировать сквозные цифровые технологии на площадках корпорации, в том числе большие данные, промышленный интернет вещей, искусственный интеллект", — говорится в релизе.

Одним из ключевых направлений работы станет внедрение системы цифрового управления станками "Диспетчер" на производственных площадках "Роскосмоса". Она позволяет увеличивать производительность оборудования в среднем на 20%, повышать производительность труда, а также вести контроль за производством в режиме онлайн.

"Отечественные разработки в области Индустрии 4.0 позволяют уже сегодня создать цифровые рабочие места и получать экономические эффекты без кардинальной модернизации производства. Это будет способствовать не только повышению качества на производстве, но конкурентоспособности российской космической отрасли на международной арене", — прокомментировал генеральный директор "Цифры" Игорь Богачев.

Группа компаний "Цифра" основана в ноябре 2017 года, представлена в 22 странах мира. Компания предоставляет готовые отраслевые решения в области прогнозной аналитики и анализа данных, оптимизации технологических процессов, мониторинга промышленного оборудования и персонала, а также разрабатывает технологии цифровизации промышленности. Ключевыми для компании отраслями являются машиностроение, металлургия, горная добыча, нефтегазовый сектор и химическая промышленность.