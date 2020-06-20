ХАБАРОВСК, 20 июн /ПРАЙМ/. Еврейская автономная область совместно с федеральными министерствами подготовила предложения по выделению дополнительных средств для обеспечения сбалансированности бюджета, согласована сумма в 1,53 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн в интервью РИА Новости.

В конце мая вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минфину РФ и правительству ЕАО представить предложения по выделению дополнительных средств для обеспечения сбалансированности бюджета. Гольдштейн тогда сообщил, что объем несбалансированности бюджета региона составляет 2,06 миллиарда рублей.

"Да, согласованная сумма – 1,536 миллиарда рублей. Этому предшествовала большая работа, проведенная правительством области совместно с Минфином РФ, министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Средства пойдут на инвестиции в человека и его благополучие. В данном случае под инвестициями подразумеваются не только вложения в экономику и бизнес, но, главное, и в здоровье, образование, качество жизни, демографию, культуру", — сказал Гольдштейн.

Он отметил, что в регионе много проблем и долгов, которые накопились за несколько лет. В декабре прошлого года, когда его назначили врио губернатора области, регион получил федеральную дотацию в сумме почти 310 миллионов рублей. Из них без малого 182 миллиона рублей пошло на выплату зарплаты, более 127 миллионов – на выполнение исковых требований к казне области. Пока погашены не все исковые требования.

"Будем стараться делать все, чтобы у нас был бюджет не выживания, а развития", — сказал собеседник агентства.

Полный текст интервью с Ростиславом Гольдштейном читайте на сайте ria.ru 20 июня в 10.00 мск.