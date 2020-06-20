ЕРЕВАН, 20 июн /ПРАЙМ/. Крупные российские предприниматели помогли выплатить залог за освобождение экс-президента Армении Роберта Кочаряна, сообщил в субботу Sputnik Армения руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян.

Апелляционный суд 18 июня освободил Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов).

Согомонян отметил, что содействие оказали известный предприниматель и меценат, владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян, гендиректор группы компаний "Монарх" Сергей Амбарцумян, АФК "Система", независимым директором которого является Кочарян, а также бизнесмен Геннадий Степанян.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.