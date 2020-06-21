МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Выезд за рубеж могут запретить не только судебные приставы, которые это делают, как правило, за долги и невыполнение требований неимущественного характера. Это также может коснуться граждан, имеющих допуск к гостайне, военнослужащих, а также тех, кто заведомо сообщил о себе ложные сведения при оформлении выездных документов. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.

"Если вы допущены к секретам Родины, вас также могут на границе не выпустить за рубеж. То же самое может случиться, если вы военнослужащий или проходите альтернативную гражданскую службу", — добавил он.

“Если же любой человек сообщит о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, то его могут оставить в родных пенатах принудительно, как оставляют и в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, подозреваемых, обвиняемых или осужденных, не отбывших или не исполнивших до конца наказание”, — отметил эксперт.

Cтатья 67 "Закона об исполнительном производстве" предоставляет право судебному приставу-исполнителю вынести постановление об ограничении на выезд за пределы нашей страны должнику, который не заплатил более 10 тысяч рублей алиментов, на ту же сумму не возместил вред, причиненный здоровью или имущественный вред, причиненный преступлением, а также в некоторых иных случаях. Такой запрет является правом судебного пристава, но не обязанностью, сказал юрист.

Что касается выезда из России несовершеннолетних, то, как правило, дети выезжают с одним из родителей или опекунов. Если же несовершеннолетний путешествует самостоятельно, то он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить.

“Если с ребенком путешествует лишь один из родителей, то лучше иметь при себе нотариальное согласие второго на такие поездки. Однако и этого согласия может быть недостаточно, если второй родитель обратился в подразделение по вопросам миграции МВД и заявил о своем несогласии на выезд ребёнка. В этом случае пограничная служба, обнаружив подобные сведения в информационных базах, не выпустит ребенка из страны даже при наличии нотариального разрешения. Такие спорные ситуации разрешаются только в судах”, — заключил юрист.