МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ресторанный бизнес по объему уже достиг 65% от того, что было до пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1", выразив уверенность, что за ближайший месяц общепит в столице полностью восстановится.

С 16 июня в столице вновь заработали летние веранды кафе и ресторанов, их полноценное открытие запланировано на 23 июня.

"На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему где-то уже достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии, до всех ограничений. Поэтому я думаю, что нет никаких сомнений, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится", — сказал мэр.