ВЛАДИВОСТОК, 22 июн /ПРАЙМ/. Поступления доходов в бюджет Чукотки в первом полугодии сохранились на прежнем уровне, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщает правительство региона.

"Первая половина финансового года для бюджета Чукотки складывается стабильно. Доходы бюджета поступают в запланированных объемах, что позволяет вовремя исполнять принятые обязательства – выплата заработной платы, мер социальной поддержки и других гарантий перед населением, обеспечить поддержку жизнеобеспечивающих предприятий", — говорится в сообщении.

По данным властей, последние три года в доходах бюджета большую долю стали занимать безвозмездные поступления: в 2020 году — 70%, уменьшив долю собственных доходов до 30%. Это связано с предоставлением целевых средств из федерального бюджета на крупные инфраструктурные проекты.

"Прогноз по собственным доходам регионального бюджета текущего года — на уровне фактических поступлений 2019 года – 13,5 миллиарда рублей. Стабильная работа экономики Чукотки позволила сохранить поступление налогов в бюджет в условиях текущего состояния российской экономики из-за пандемии", — отмечают власти региона.

Ранее Чукотка начала постепенное снятие карантинных ограничений: разрешается работа общепита вне помещений, фитнес- и тренажёрных залов, гостиниц и отелей, стоматологических кабинетов. Это не распространяется на Угольные Копи, Лаврентия, Кепервеем, Билибино и Певек, где эпидемиологическая ситуация остаётся сложной. По данным на 22 июня, в регионе зарегистрировано 133 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 104 человека, умерли двое.