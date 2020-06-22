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КОММЕРСАНТ

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— С населения какой спрос — Июнь не поддержал майского оживления в экономике — Данные Росстата позволяют аналитикам говорить о замедлении темпов падения частного потребления в России с 26,7-27,4% в апреле до 24-25% в мае 2020 года в годовом выражении, однако оно остается ниже уровня 2012 года.

— У Индии и Китая реки чешутся — Две крупнейшие державы мира вступают в полномасштабное противостояние — Вскрывшиеся на днях страшные подробности гибели 20 индийских военнослужащих от рук китайских пограничников повергли Индию в шок.

— Авиакомпании срывают джет-пот — Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку — Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.

— Машины нагоняют инфляцию — Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3-7% — Цены на автомобили продолжают расти: с начала года по середину июня они увеличились в среднем на 3-7%. Опрошенные "Ъ" участники рынка ждут продолжения роста стоимости автомобилей из-за девальвации рубля и снижения производства.

— Кредиторы заявят о себе без суда — Законопроект об упрощенном принятии требований к банкротам готов ко второму чтению — Госдума после перерыва возвращается к рассмотрению законопроекта о передаче арбитражным управляющим функций по первичной проверке обоснованности требований кредиторов в рамках процедуры банкротства — завтра депутаты рассмотрят документ во втором чтении.

— За себя и за того парня с полисом — Страховщики просят правительство реформировать туротрасль — Страховое лобби призывает Белый дом принять меры по стабилизации туристической индустрии. В письме Всероссийского союза страховщиков премьеру Михаилу Мишустину говорится о "крайне опасной ситуации", когда при отказе страховщиков возобновлять договоры страхования участники туррынка грозят остановкой деятельности, приводящей к выплатам по полисам.

— За госконтракты накажут по реестру — Ужесточают систему противодействия коррупции для юридических лиц — Как стало известно "Ъ", правительство одобрило подготовленный в Генпрокуратуре законопроект, направленный на усиление борьбы с коррупцией.

— Совсердечное совещание — Как Владимир Путин поздравил медиков с их днем, растянувшимся на три месяца — Ко Дню медицинского работника президент России Владимир Путин собрал 20 июня в своей резиденции Ново-Огарёво на экране монитора своего компьютера нескольких из них и выслушал их чаяния (будет построено как минимум еще две больницы), а также поделился своими, среди которых заметна была ностальгия по Мариинской больнице в Санкт-Петербурге.

— Из двух тестов сделаны — Явка на пробный пуск системы электронного голосования составила около 11% — В 14:00 в воскресенье завершилась регистрация заявок граждан на онлайн-голосование по конституционным поправкам. За 17 дней было подано около 1,3 млн заявок.

— ФСБ своих сдала в архив — Служба отказалась выдать ученому документы осужденных сотрудников НКВД — Исследователь архивов Сергей Прудовский требует от ФСБ России предоставить уголовные дела сотрудников НКВД, осужденных за участие в сталинских репрессиях. В ведомстве отказывают, поясняя, что их бывшие коллеги не реабилитированы.

— Хочешь мира — готовься к Вене — США подвели базу под непродление Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией — В понедельник в Вене высокопоставленные делегации из России и США обсудят будущее контроля над вооружениями. В центре внимания — Договор о стратегических наступательных вооружениях, действие которого скоро истекает.

— Сотовые сети не удержали выручку — Аналитики оценили потери рынка от пандемии — С марта по май российские сотовые операторы уже потеряли из-за пандемии около 30 млрд руб., из которых около 40% пришлось на выпадающие доходы от закрытия розницы, а около 30% — от роуминга, оценило агентство Content Review.

— Таманская ТЭС ждет Ударный механизм — На станцию могут поставить новую большую турбину — Как выяснил "Ъ", завершение строительства Ударной ТЭС в Тамани стоимостью более 51 млрд руб. может быть отложено на конец 2023 года. Инвестор проекта "Технопромэкспорт" (ТПЭ, подконтролен "Ростеху") уже попросил правительство простить ему штрафы за опоздание, которые, по данным "Ъ", могут превысить 3,5 млрд руб.

— Чипсам ищут точки входа — Владелец марки Estrella может запустить контрактное производство в РФ — Американская Mondelez, выпускающая чипсы Estrella, ищет способ восстановить продажи в России. Раньше поставки шли с завода на Украине и были остановлены из-за российских санкций в 2018 году.

— Российские активы пустили в доход — Международные инвесторы фиксируют прибыль — После трехнедельного перерыва международные инвесторы начали сокращать инвестиции на российском фондовом рынке. За минувшую неделю они вывели почти $60 млн.

— "Открытие холдинг" обанкротится сам — "Траст" потерял возможность выбрать временного управляющего — Банк "Траст" проиграл "Открытие холдингу" неформальную битву за контроль над первичным этапом банкротства холдинга. Последний теперь может заручиться "лояльным" временным управляющим.

— Биржи ждут бумажной прибыли — Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки — В Госдуме 22 июня продолжится обсуждение законопроекта о категоризации инвесторов. В новой версии документа появились изменения после того, как Московская биржа объявила о планах допустить к торгам иностранные ценные бумаги.

— Вьетнаму подложат свинину — Россия наращивает экспорт мяса на Восток — Расширение присутствия на азиатских рынках дает новые возможности для российских производителей мяса. По прогнозам Национального рейтингового агентства, это позволит участникам рынка нарастить экспорт в 2020 году на 50%, до 470 тыс. тонн.

— Кризис без прикрас — Ювелирные сети сокращают число магазинов — Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.

— Такси объезжают вирус — Аналитики ждут быстрого восстановления рынка — Российские агрегаторы такси смогут быстро отыграть падение рынка, вызванное пандемией, и даже показать рост по итогам года, ожидают в Sberbank CIB.

— Граждане вышли за смартфонами — Рынок вернулся к росту после открытия офлайн-магазинов — Продажи смартфонов сразу после открытия офлайн-магазинов в начале июня выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ритейлеры объясняют динамику эффектом отложенного спроса, который потребители не могли реализовать в онлайне.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Всех в подряд — Почему работодатели стали переводить сотрудников на гражданско-правовые договоры — Пандемия и массовый переход на удаленную занятость подтолкнули многие компании к переводу работников с трудовых договоров на договоры подряда. Еще в марте почти 900 тысяч человек в России работали не по трудовым договорам, а по гражданско-правовым, подсчитал Росстат.

— Цвет повышенного риска — В Банке России рассказали, какие факторы повлияют на стоимость полиса ОСАГО — Какие факторы страховщики будут использовать для установления тарифа на ОСАГО? Как Центробанк будет контролировать правильность выбора этих факторов страховыми компаниями? Обо всем этом, а также о новой концепции ипотечного страхования рассказал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на "Деловом завтраке" в "Российской газете", который прошел в онлайн-формате.

— Вирус отступил — Владимир Путин: Доплаты медикам за работу с COVID-19 сохранятся до осени — В воскресенье, в День медицинского работника, президент наградил тысячи врачей, медсестер, сотрудников научных учреждений — все они в той или иной мере причастны к борьбе с коронавирусной инфекцией. Пятеро врачей стали Героями Труда.

— Формат поддержки — Владимир Путин заявил о постепенном восстановлении экономики — На угрозу эпидемии коронавируса Россия ответила достойно благодаря общим усилиям, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции с представителями отраслей, столкнувшихся с последствиями распространения коронавируса.

— Работать, а не искать преемников — Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию, эффективном управлении и звонках от внуков — О важности поправок в Конституцию для суверенитета, возможности баллотироваться на следующий срок, защите интересов граждан и успехах в борьбе с коронавирусом президент Владимир Путин рассказал в интервью телеканалу "Россия 1".

— Спросили экспертов — План восстановления экономики обновлен — Правительство направило главе государства доработанный проект общенационального плана восстановления экономики — Кабмин учел мнения парламентариев, экспертов, предпринимателей, представителей гражданского общества.

— Об исторической забывчивости — Сегодняшние представления американцев и жителей других стран Запада о Второй мировой войне очень далеко ушли от тех оценок, которые зафиксированы в исторических документах и публикациях середины XX века — О том, чем опасна такая забывчивость и почему важна статья президента Владимира Путина, опубликованная в "Российской газете" и журнале The National Interest, обозреватель "РГ" побеседовал с профессором Питером Кузником, преподающим историю в Американском университете.

— Греческий эксперт: Статья Путина прокладывает путь к более безопасному миру — А извлекаемые российским лидером уроки из истории должны проложить путь к более безопасному миру в 21 веке — Такое мнение в беседе с "РГ" высказал старший научный сотрудник Международного центра европейских исследований в Ницце и преподаватель Фракийского университета им. Демокрита в Греции Георгиос Дзогопулос.

— "СССР заплатил в войне более высокую цену, чем любая другая страна" — Общественные деятели Италии прокомментировали статью президента России Владимира Путина, посвященную 75-летию окончания Второй мировой войны, которая была опубликована сегодня "Российской газетой" и американским журналом National Interest за несколько дней до торжеств и военного парада по случаю этой даты в Москве.

— Три дня до старта — Завершился прием заявлений на голосование онлайн и по месту нахождения — В воскресенье завершился прием заявлений от граждан, которые хотят проголосовать по поправкам в Конституции через интернет и по месту нахождения.

— Без ЕГЭ! — Все аттестаты 2020 года признали действительными — Министерство просвещения признало действительными школьные аттестаты, которые были заполнены по правилам 2020 года, но выданы выпускникам чуть раньше срока. Соответствующий приказ подписан, зарегистрирован в минюсте и опубликован.

— Большой прием — Вузам дадут дополнительные бюджетные места — В российских вузах станет больше бюджетных мест. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

— Переходить на личности — Госдума рассмотрит поправки о воспитании школьников — На заседании 23 июня Госдума планирует первое чтение президентского законопроекта о воспитании в школах. Депутаты фракции "Единая Россия" обсудили документ с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.

— Очередь занимать — Банк России сделал деньги рекордно дешевыми — Банк России опустил ключевую ставку до небывало низкого уровня за всю постсоветскую историю 4,5%. Не исключено, что в ближайшие месяцы стоимость денег в экономике может упасть еще. Снижение ставки приведет к более дешевому кредитованию для граждан и компаний, но при этом еще больше понизит и так скромную доходность банковских вкладов.

— Учеба будет супер — Поступить в вуз теперь можно онлайн — Для поступления в высшие учебные заведения больше не надо будет подавать кипу бумаг. Новый суперсервис на едином портале госуслуг позволяет сделать это онлайн.

— Счастливый билет — Школьники получили дополнительную скидку на проезд в поездах — Билеты в купе двухэтажных поездов дальнего следования для детей старше 10 лет будут продаваться со скидкой в 50%. Такое решение приняло правительство России.

— Шоу без масок — Трамп впервые после начала пандемии провел встречу с избирателями на стадионе — Стремящийся к переизбранию на предстоящих в ноябре президентских выборах в США Дональд Трамп провел первый после начала пандемии коронавируса в Америке предвыборный митинг. Мероприятие прошло на закрытом стадионе города Талса (штат Оклахома).

— Убийство на бегу — Британия в шоке от террористической атаки — Три человека убиты и трое ранены. Трагедия разыгралась в Рединге — небольшом городе графства Беркшир неподалеку от Лондона. Местом нападения стал популярный у горожан парк Форбери. Инцидент квалифицирован британской полицией по борьбе с терроризмом как террористический акт.

— Под чужого Дуду — Исход президентской борьбы в Польше решит второй тур — За неделю до первого тура выборов президента Польши стало ясно, что второго тура не избежать. А победа действующего главы государства Анджея Дуды под все большим вопросом.

— "Орленок" на взлете — На Кубани 1 июля откроются детские лагеря — С 21 июня в Краснодарском крае снят карантин по коронавирусу. С каждым днем количество туристов прибавляется: с 1 июня начали открываться санатории, постепенно возобновляют работу все объекты размещения. А с 1 июля на Кубани, носящей звание главной детской здравницы страны, откроются детские лагеря.

— Нужная ветка — Сообщение с Мурманском восстановлено — Транспортная блокада Мурманска закончилась. На четыре дня раньше намеченного срока начал действовать железнодорожный маршрут в обход моста через реку Колу, разрушение которого отрезало областной центр от Большой земли.

— Резерв из народа — На вакантные должности в омскую мэрию образовалась очередь — В Омске впервые проводят открытый конкурс претендентов на высшие должности в мэрии. Участвовать может любой. В комиссию уже поступило более ста заявок.

— Продукты на выбор — Ульяновские семьи бесплатно получат детские продуктовые карты — В Ульяновской области семьи с низким доходом, воспитывающие малышей до трех лет, в 2021 году получат электронную продовольственную карту. Она заменит собой готовые наборы с детским питанием.

— Почка в центре внимания — Глава Минздрава РФ открыл новый центр трансплантологии — В городе Волжском открылся филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова — новый центр мирового уровня, специализирующийся на пересадке внутренних органов.

— Зачет для профи — Выпускники колледжей сдают экзамен по стандартам WorldSkills — Более 40 тысяч выпускников колледжей по всей России сдают демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills: ребята показывают все, чему научились, на передовом производственном оборудовании.

— Бес спроса — Биржевые цены на бензин бьют рекорды — С начала июня биржевая цена бензина марки АИ-95 выросла более чем на 10%, а с середины апреля более чем на 50%. 18 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) она поднималась до 57,3 тысячи рублей за тонну.

— Умной дороге зеленый свет — Сбор данных с автомобилей получит законное основание — Правила сбора и обработки информации с транспортных средств пропишут в новом законопроекте, который до конца года представит в правительство минпромторг и рабочая группа национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

— Переводы поступят в ЦБ — Банк России выступил против новых комиссий Сбербанка — Банк России считает недопустимыми комиссии за переводы внутри сети одного банка и намерен добиться права ограничивать их. Об этом "РГ" сообщили в ЦБ.

— В час по ложке — Растительные настойки разольют помельче — Настойка боярышника и валерианы будет продаваться в бутылочках объемом не более 25 мл, экстракт элеутерококка — до 50 мл, а травяных сборов — до 100 мл. Проект приказа Минздрава проходит общественное обсуждение, которое продлится до 3 июля.

— Кто не боится вируса — Начинается исследование иммунитета — Начинается большое исследование популяционного иммунитета к COVID-19 у жителей России, в нем примут участие дети старше года и взрослые из 22 регионов, сообщили в Роспотребнадзоре.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Бригадный ряд: морпехи примут участие в учениях за Полярным кругом — В манёврах задействуют подразделения "черных беретов", боевые корабли и морскую авиацию — Тихоокеанский флот России впервые проведёт масштабные береговые учения за Полярным кругом. В них примут участие две бригады морской пехоты, боевые корабли и авиация.

— Вспомнили детство: маска защищает ребенка на 20% хуже, чем взрослого — В России появится больше средств защиты от коронавируса малого размера — В России в ближайшие месяцы планируют наладить производство медицинских масок уменьшенного размера. Детские маски сейчас занимают менее 1% рынка изделий данного типа, но этого явно недостаточно.

— На чужой риск: банкам предложили самостоятельно страховать потребкредиты — Однако кредитные организации не захотят лишиться миллиардных комиссионных доходов — Новый подход к страхованию рисков ипотеки, предложенный ЦБ — когда в качестве страхователя выступает сам банк — нужно распространить и на потребкредитование. В этом случае можно добиться как более прозрачных условий для заемщика, так и снижения стоимости заемных средств. С таким предложением выступили в ОНФ.

— Зачет автоматом: в России создадут полигон для "умных" автомобилей — Минпромторг поддержал проект стоимостью более полумиллиарда рублей — В России за 600 млн рублей построят экспериментальную базу для испытания "умных" автомобилей, выяснили "Известия". Ее планируется создать на полигоне НАМИ к сентябрю 2022 года.

— Сами с правами: как поправка о приоритете законов РФ повлияет на страну — Решения Европы по поводу российской инициативы не будут приняты в расчет — Поправка о приоритете национального права над международным — естественное продолжение уже существующих российских норм. Об этом заявили опрошенные "Известиями" члены рабочей группы по Конституции.

— Бесконтактное страхование: полис можно будет получить в постамате — Через несколько лет доля электронных договоров достигнет 90% — Страховые компании придумывают новые способы передачи клиентам полисов. Так, в ближайшее время в России запустится пилот по их доставке через постаматы. Пока сервис внедряет "АльфаСтрахование", но еще две организации рассматривают такую возможность, рассказали "Известиям" их представители.

— Квота доверия: бизнес попросил справедливости при экспорте зерна — Из-за несовершенства системы поставщики недополучили около $5 млн прибыли за месяц — "Опора России" попросила правительство восстановить справедливость при экспорте стратегически важных для страны товаров, таких как зерно, и направила письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко. "Известия" ознакомились с документом.

— Немилый дом: в частных приютах Африки иностранцы эксплуатируют детей — Благотворители из западных стран вовлекают несовершеннолетних в сексуальное рабство — Американский миссионер Грегори Доу 17 июня признал себя виновным в сексуальном насилии над девочками в приюте Кении, который он создал сам.

— Саммит по себе: почему ЕС не отказывается от диалога с Китаем — Брюссель и Пекин намерены утвердить план сотрудничества на ближайшие пять лет — Руководители Евросоюза и КНР проведут дистанционную встречу, на которой им предстоит определить программу сотрудничества на ближайшие пять лет. Несмотря на давление Соединенных Штатов, Брюссель, при всех претензиях к китайским властям, отказываться от диалога не намерен.

— Пусть меня обучат: вузы ждут наплыва "слабых" первокурсников в 2020 году — В 75% российских университетах прогнозируют сокращение числа "платников" — Приемная кампания 2020 года разительно отличается от всех предыдущих: будущие первокурсники подают документы в учебные заведения в режиме онлайн и до начала ЕГЭ.

— Рейтинг суеверия: могут ли предвыборные прогнозы в США вновь ошибаться — Эксперты признают лидерство Джо Байдена, но призывают не торопиться с выводами — В США продолжается падение предвыборных рейтингов Дональда Трампа. Согласно общенациональным опросам, он проигрывает демократу Джо Байдену от 3 до 14%. Тем не менее, в команде действующего президента не спешат бить тревогу.

— Около 1,3 млн заявлений подано на онлайн-голосование по поправкам — Почти 1,2 млн жителей Москвы и 130 тыс. жителей Нижегородской области подали заявление на участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции РФ — Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в воскресенье, 21 июня.