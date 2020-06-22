МОСКВА, 22 июн — РИА Недвижимость. Загрузка гостиниц в Москве в мае 2020 года составила 14%, увеличившись на 6 процентных пунктов, по сравнению с апрелем, свидетельствуют данные отчета международной консалтинговой компании CBRE, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.

"Лидерами рынка по уровню заполняемости в мае стали средний ценовой и верхний предел среднего сегмента (аналоги отелей "3 и 4 звезды"), достигнувшие показателя на уровне 23%", — указывается в материалах компании.

Эксперты указывают, что в прошлом месяце средний тариф столичных отелей сократился на 18% относительно мая прошлого года и на 3,4% относительно апреля 2020 года. При этом больше всего упала стоимость гостиниц среднего ценового сегмента, которые предлагали в мае специальные тарифы на размещение со значительными скидками, тогда как люксовые отели, напротив, нарастили тариф на 24%.

"Спрос на люксовые отели в настоящий момент ограничен, однако объекты удерживают тариф, понимая, что кризис закончится, а ценовой демпинг может обвалить весь рынок", — предполагают в CBRE.

Аналитики указывают, что доходность на номер (RevPAR) в Москве в мае 2020 года оказалась на 85% меньше, чем в мае 2019 года.

"В мае RevPAR достиг уровня 850 рублей против 5,75 тысячи рублей в мае 2019 года. Относительно апреля 2020 года в абсолютных цифрах показатель вырос почти в 2 раза", — подсчитали в консультанте.

Эксперты CBRE также обращают внимание на такую аномалию, как приближение доходности на номер в московских отелях категории "3 звезды" к доходности гостиниц "5 звезд". Однако в июне на фоне снятия ограничений гостиницы начнут возвращаться к "норме", предполагают они.

В Петербурге, сообщается в докладе CBRE, загрузка брендированного предложения в мае была ниже, чем в Москве – чуть более 4% (минус 72 процентных пункта к аналогичному показателю прошлого года).

"Тариф по рынку в мае снизился на 35% относительно мая прошлого года, относительно апреля тариф продемонстрировал 10% роста", — уточняют в компании, добавляя, что доходность по рынку упала на 96% к 2020 году.