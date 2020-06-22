МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7 600, до 592 280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 32,5% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 592 280 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 1 068, Подмосковье — 506, в Ханты-Мансийском АО — 295.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 219, в Санкт-Петербурге — 217, в Воронежской области — 199, Свердловской области — 197.

За сутки в РФ выписаны 4 705 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 344 416 человек.

В России за сутки умерли 95 человек с COVID-19, за все время скончались 8 206, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.