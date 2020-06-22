МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Последние пробы воды перед боновыми заграждениями на месте разлива дизельного топлива в Норильске показали, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов уже практически нет, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.

В субботу по результатам проведенных отборов 19 проб воды было зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов за боновыми заграждениями в 12 раз, а перед первым рубежом бонов — от 4 до 7 раз.

"За сутки перед первым рубежом боновых заграждений зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в один раз", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специалисты отобрали на месте аварии за минувшие сутки в общей сложности 17 проб воды, а всего с начала работ — 525 проб.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.