МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона", — приводят слова главы ведомства в пресс-службе Ростуризма.

Комментируя отправку первых авиарейсов в Сочи, Догузова подчеркнула, что главной задачей на лето 2020 года считает безопасный и доступный отдых для российских граждан от Калининграда до Владивостока.

Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов. Вылет рейса состоялся в 1.05 из терминала B, второй рейс авиакомпании по данному маршруту вылетел из "Шереметьево" в 1.10.