МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Новая ценовая политика туристических и транспортных компаний позволит обеспечить снижение стоимости путешествий по России текущим летом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила управляющий директор туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) приводит ее высказывание по случаю запуска первых авиарейсов в Сочи после снятия ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. В свою очередь глава ведомства Зарина Догузова ранее в понедельник уточнила, что все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.

Костенко отметила, что за период ограничений образовался большой отложенный спрос на комплексный туристический продукт.

"Мы видим, что путешественники не отменяли свои поездки, а переносили их, дожидаясь главного события этого туристического сезона – открытия российских курортов. На рост спроса также влияет и ценовая политика – в этом году путешествия будут обходиться туристам дешевле, чем годом ранее", — сказала представитель туроператора.

Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобусом" переработанной программы туристических полетов. Вылет рейса состоялся в 1.05 мск из терминала В, второй рейс авиакомпании по этому маршруту вылетел из в 1.10.

"Вместе с авиакомпанией "Россия" мы полностью готовы обеспечить нашим путешественникам безопасный летний сезон на высшем уровне", — подчеркнула Костенко.