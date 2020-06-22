ЛОНДОН, 22 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Главой Управления по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) назначен топ-менеджер Лондонской фондовой биржи Нихил Рати, который сменит исполняющего обязанности главы ведомства Кристофера Вуларда, следует из сообщения министерства финансов Великобритании.

Ожидается, что 40-летний Рати, назначенный сроком на пять лет, будет взаимодействовать с ЕС по вопросам сотрудничества на финансовых рынках Великобритании и ЕС после Brexit.

Назначенный глава FCA с 2015 года занимает пост исполнительного директора Лондонской фондовой биржи, с 2009 по 2014 годы он возглавлял группу финансовых услуг в министерстве финансов.

Предыдущий глава FCA Эндрю Бэйли в марте этого года возглавил Банк Англии.