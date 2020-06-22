МАДРИД, 22 июн — ПРАЙМ. Количество туристических поездок за границу сократилось в мире из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и введенных большинством стран ограничений на передвижение с января по апрель на 44%, в том числе на 97% в апреле, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO), штаб-квартира которой находится в Мадриде.

В марте это снижение составило 55%, а потери туристического сектора за первые четыре месяца года достигли 195 миллиардов долларов. При этом наиболее пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион (сокращение на 51% за первые четыре месяца года), в Европе падение составило 44%, на Ближнем Востоке — 40%, на Американском континенте — 36%, в Африке — 35%. В прошлом году организация зарегистрировала 1,5 миллиарда международных туристических поездок по всему миру.

"Внезапное и массовое сокращение числа туристов угрожает уровню занятости и экономике. Крайне важно, чтобы возобновление туризма было приоритетом и осуществлялось ответственно, а здоровье и безопасность были главной заботой сектора", — заявил в связи с этим генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили.

"До широкомасштабного возобновления туризма ВТО вновь призывает к поддержке сектора для защиты рабочих мест и компаний. Поэтому мы приветствуем шаги, предпринятые как Европейским союзом, так и отдельными странами, включая Францию ​​и Испанию, для экономической поддержки туризма и создания основы для восстановления", — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.

Во многих странах мира на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых закрытие магазинов, ресторанов, спортивных клубов, запрет на массовые мероприятия, остановка туризма ввиду ограничения на передвижение. Сейчас начался процесс постепенного смягчения карантинных мер, однако от так называемого "локдауна" экономика пострадала очень сильно.