Мэр Москвы: заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает идти на убыль, результаты прошедшей недели очень позитивные, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Должен сказать, что результаты прошедшей недели очень позитивные. Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8-14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев", — написал он.
Среднее число госпитализаций заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве снизилось еще примерно на 15% — до 501 случая в день, сообщил Собянин.
"Среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15% — до 501 случая в день", — написал он.
https://1prime.ru/News/20200622/831666778.html