МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает идти на убыль, результаты прошедшей недели очень позитивные, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Должен сказать, что результаты прошедшей недели очень позитивные. Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8-14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев", — написал он.

Среднее число госпитализаций заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве снизилось еще примерно на 15% — до 501 случая в день, сообщил Собянин.

"Среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15% — до 501 случая в день", — написал он.