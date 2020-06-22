Собянин готов сделать следующий шаг по выходу из санитарных ограничений
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным сделать следующий серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
"Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений", — написал он в своем личном блоге.
Собянин сообщил, что с 23 июня будут сняты ограничения на работу библиотек и детских садов.
"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года… отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов", — написал мэр.
https://1prime.ru/News/20200622/831666951.html