МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным сделать следующий серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.

"Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений", — написал он в своем личном блоге.

Собянин сообщил, что с 23 июня будут сняты ограничения на работу библиотек и детских садов.

"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года… отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов", — написал мэр.