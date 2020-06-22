МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Американская корпорация Apple представила обновленную операционную систему iOS 14 с поддержкой виджетов на рабочем столе iPhone, возможностью сворачивать видеоплеер в маленькое окно и обновленными мемоджи, а также обновления для планшетов iPad, наушников AirPods и умных часов Apple Watch.

Онлайн-презентация новинок прошла в рамках ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (WWDC).

Новая iOS 14 для iPhone позволяет пользователям объединить на одном экране иконки приложений и виджеты погоды, музыкального плеера, данных о физической активности и других программ, размер виджетов можно будет изменять. Также в обновленной ОС появилась функция создания "галереи виджетов", когда в одной ячейке можно будет разместить сразу несколько виджетов.

Помимо этого в ОС появилась возможность сжимания видео из любого приложения в маленькое окно, которое будет отображаться поверх других приложений, его можно будет переместить в любое место на экране. Также приложения будут самостоятельно группироваться в подгруппы по тематике, например: "Здоровье и фитнес", "Развлечения", "Недавно добавленные" и так далее. Еще одно обновление коснулось голосового помощника Siri: новый пользовательский интерфейс и приложение Translate для быстрого перевода любого текста и аудио, оно работает и с русским языком.

Приложение "Сообщения" получило возможность закреплять беседы и обновленные мемоджи (новые прически, аксессуары и другие детали), в приложении "Карты" появились гиды по достопримечательностям, а также опция отображения данных о велодорожках. Автовладельцы теперь смогут синхронизировать свои смартфоны с приборной панелью в машинах при помощи приложения CarPlay, открывать автомобиль и зажигать двигатель при помощи цифрового ключа в iPhone и Apple Watch. Система будет работать с телефонами на iOS 13 и автомобилями BMW 5 серии 2020 года, делиться ключом можно будет с членами семьи. В 2021 году, по словам компании, список автомобилей, работающих с этой системой, будет расширен.

Ряд обновлений iOS 14 вошли и в новую ОС для iPad: там появятся новые виджеты, а также возможность организовать на рабочем столе фотографии и заметки. Информация о звонке на iPad теперь будет показываться маленьким окошком, а не на весь экран. Стилус Apple Pencil сможет преобразовать любой рукописный текст в печатный. Наушники AirPods смогут автоматически переключаться между устройствами iPhone и iPad.

Умные часы Apple Watch с новой операционной системой watchOS 7 получили функцию смены дизайна: пользователи смогут делиться дизайном циферблата или скачивать чужие из интернета. Новая ОС также позволяет отслеживать различные виды занятий, например, танцы и силовые тренировки, и получила таймер для мытья рук. Одной из главных новинок watchOS 7 стало появление встроенной функции отслеживания сна Sleep, ранее пользователям необходимо было использовать приложения для мониторинга сна от сторонних разработчиков.