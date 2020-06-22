СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн /ПРАЙМ/. Полное восстановление экономики Крыма, ощутившей реальные потери из-за эпидемии коронавируса, займет период до декабря 2021 года, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Не менее года, но вообще, по прогнозам, полное восстановление экономики Крыма можно ожидать к концу 2021 года", — сказал Аксенов, добавив, что прогноз основан на том условии, что курортный сезон в текущем и будущем году пройдут успешно.

Он оценил потери бюджета из-за эпидемии и связанных с ней ограничений в размере 12 миллиардов рублей для республики и в размере двух миллиардов рублей для муниципалитетов. Аксенов добавил, что Крым рассчитывает на помощь федерального правительства.