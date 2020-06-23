23 июня. (Dow Jones). Цены на золото в понедельник выросли и держались около максимума за семь с половиной лет. Недавний рост числа новых инфицированных коронавирусом усилил спрос на золото в качестве актива-убежища.

Наиболее активно торгующиеся августовские фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,6% до 1756,70 доллара за тройскую унцию. Котировки в истекшем периоде текущего года выросли примерно на 16% и держатся около самой высокой отметки с конца 2012 года. Поддержку золоту оказывает экономическая неопределенность, вызванная пандемией и также ожидания относительно сверхнизких процентных ставок. Низкие процентные ставки делают золото более привлекательным для инвесторов.

В начале июня золото снизилось в цене, так как инвесторы предпочитали более рискованные активы, ожидая улучшения экономических перспектив, однако увеличение числа новых заболевших коронавирусной инфекцией в ряде штатов, от Северной Каролины до Техаса, содействует росту золота. В некоторых штатах США и некоторых зарубежных странах число новых заболевших вирусом растет, что серьезно беспокоит инвесторов, следящих за ходом восстановления мировой экономики.

Между тем новые опасения относительно пандемии заставляют ожидать очередных стимулирующих мер со стороны правительств и центральных банков. Некоторые аналитики озабочены стремительным ростом денежной массы и расходов, которые могут привести к девальвации ряда национальных валют, что также содействует росту длинных позиций по золоту.

"Устойчивое восстановление экономики, о котором говорили после недавних экономических данных США, оказалось под вопросом. По-видимому, будет раздаваться все больше призывов к новым стимулирующим мерам правительства и центрального банка США", – отмечают аналитики Commerzbank.

Председатель ФРС Джером Пауэлл и представители других ведущих центральных банков в течение последних недель призывали правительства различных стран принимать больше стимулирующих мер для поддержки экономики.

Доллар в понедельник снизился, и поэтому золото и другие активы, деноминированные в американской валюте, стали более дешевыми для зарубежных покупателей.

Трейдеры также следят за тенденциями на рынках физического золота, где ранее в этом году цены выросли ввиду транспортных проблем и нехватки предложения. В итоге трейдеры переместили рекордное количество золота в хранилища, сертифицированные СОМЕХ.

Между тем июльские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1,8% до 46,46 доллара за баррель. Котировки уже ряд недель продолжают восстанавливаться на фоне роста спроса на топливо после ослабления карантинных мер. Августовские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,1% до 43,08 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на медь выросли в цене на 1,5% до 2,655 доллара за фунт. Котировки продолжают отскок ввиду роста активности в обрабатывающей промышленности Китая. КНР – крупнейший потребитель сырьевых товаров в мире, на эту страну приходится примерно половина общемирового спроса на медь.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com, перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ