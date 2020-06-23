23 июня. (Dow Jones). Американские фондовые индексы выросли в понедельник, так как многие инвесторы сохраняли веру в признаки восстановления экономики, даже несмотря на рост случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах.

Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов на 153,50 пункта, или 0,6%, до 26024,96 пункта. S&P 500 вырос на 20,12 пункта, или 0,6%, до 3117,86пункта. Nasdaq Composite вырос на 110,35 пункта, или 1,1%, до 10056,47 пункта.

На прошлой неделе все три основных индекса завершили неделю ростом на 1% или больше, несмотря на несколько турбулентных дней. Некоторые инвесторы ожидают, что волатильность сохранится на фоне неопределенности вокруг пандемии, отношений США и Китая, и запланированных на ноябрь президентских выборов. Как показали данные, рост числа заражений коронавирусом набирает темпы в Аризоне, Флориде и Техасе.

Экономические показатели последнее время были неоднородными. Сильный рост розничных продаж и снижение числа первичных заявок на пособие по безработице придали трейдера уверенности в том, что экономическая активность набирает обороты после нескольких недель широкомасштабных шатдаунов.

Тем не менее, опубликованные в понедельник данные показали, что число продаж на вторичном рынке жилья в мае упало по сравнению с предыдущим месяцем на 9,7%. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали снижения на 8,8%.

Рост акций технологического сектора в понедельник подчеркивает, что компании, чьи акции возглавили рост с минимумов марта, все еще популярны среди инвесторов. Акции Netflix выросли на 3,2%, акции Apple подорожали на 2,6%.

При этом среди лидеров понедельника были и более циклические акции. Бумаги Gap выросли на 8,3%, акции Chipotle Mexican Grill – на 5,9%, акции Dominion Energy повысились на 1,9%.

Акции American Airlines упали на 6,8%. Перевозчик сообщил в воскресенье, что планирует привлечь 3,5 млрд долларов в виде долгового и акционерного капитала, чтобы повысить запасы ликвидности и продолжить работу, несмотря на пандемию. Акции его конкурентов United Airlines Holdings и Delta Air Lines также подешевели.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 0,704% с 0,696% в пятницу.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,8%.

Большинство азиатских фондовых индексов снизилось. Сильнее многих опустился гонконгский Hang Seng, потерявший 0,5%. Индийский S&P BSE Sensex набрал 0,5%.

— Авторы Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com, Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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