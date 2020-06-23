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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Особенности национальной смертности — Крупнейшие города мира по-разному учитывают умерших, которые при жизни были заражены коронавирусом, следует из отчета BCG.

— Монетарное смягчение пошло по миру — Развивающиеся страны, в которых рост числа заболевших начался позднее, чем в Европе и США, и находится на пике, вынуждены принимать новые меры по борьбе с кризисом.

— Мертвые души собирают в СИЗО живых — Как стало известно "Ъ", в громком уголовном деле о сотне "мертвых душ", на которых экс-начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны Сергей Ягольников, по версии следствия, четыре года распределял оборонные заказы и получал за них зарплаты, появились новые арестанты.

— Граждан обанкротят по-новому — Законопроект о внесудебной процедуре банкротства граждан после переработки планируется сегодня рассмотреть во втором чтении. К нему депутаты существенно изменили условия, которым должны соответствовать потенциальные банкроты,— это сумма долга от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и наличие оконченного исполнительного производства в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание.

— Какая победа ведет к храму – Двадцать второго июня президент России Владимир Путин на вертолете прилетел в подмосковный парк "Патриот" и вместе с патриархом Кириллом посетил недавно освященный храм вооруженных сил и музей "Дорога памяти", а еще через час возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

— Из искры возгорятся планы — Минприроды предлагает фактически вовсе отказаться от так называемых зон контроля, в пределах которых региональным властям разрешается не тушить лесные пожары.

— Фальшивые банки освоили Facebook — В Facebook обнаружилась новая схема мошенничества, обещающая легкий заработок. На этот раз объявления размещаются от лица Сбербанка и Альфа-банка, которые якобы раздают клиентам деньги "в связи с текущей ситуацией".

— "Интер РАО" избавляется от угля — Как выяснил "Ъ", "Интер РАО" просит увеличить объем отбора программы модернизации старых ТЭС на 2026 год до 2,5 ГВт, включив в нее вне общего конкурса строительство новых газовых блоков на Черепетской ГРЭС в Тульской области.

— Инвесторам не до грибов — Крупный производитель тепличных овощей — ГК "Рост" — отказался выкупать у Игоря Чайки, сына бывшего генпрокурора РФ, доли в "Агро-регионе", реализующем проект по строительству комплекса по выращиванию шампиньонов.

— Ханты-Мансийску не хватает "Метеоров" — Как стало известно "Ъ", Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) просит правительство выделить дополнительные средства на льготный лизинг судов, в частности на подводных крыльях.

— Подрядчики истоптали "Медовую долину" — Попытка "Баркли", традиционно специализирующейся на строительстве элитных домов на Остоженке в центре столицы, закрепиться в сегменте массового жилья оказалась неудачной.

— Фонды отложили на выплаты — Объем выплатных резервов — из них сейчас выплачиваются накопительные пенсии гражданам — негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда России приблизился к 50 млрд рублей, что составляет около 1% пенсионных накоплений.

— Аукцион ненужной щедрости — Первый антикризисный аукцион годового репо с ЦБ оказался не востребован банками.

— "ТНС энерго" попало в "Россети" — Минэнерго и "Россети" прорабатывают два варианта консолидации энергосбытовой компании "ТНС энерго" из-за ее долгов перед сетевым комплексом.

— Гостиницы отключили ТВ — В структурах крупного системного интегратора Hoist Hospitality Partner, работающего с гостиничным бизнесом, введена процедура наблюдения.

— Оборона может быть состоятельной — Промсвязьбанк (ПСБ), который год назад стал в первую очередь оборонным банком "со специальными функциями", начинает снова менять модель.

— Распознание — сила — Минэкономики предложило альтернативную версию процедуры удаленной идентификации сотовых абонентов. В отличие от законопроекта Минкомсвязи она должна позволить операторам пользоваться собственными приложениями для проверки личности, не обязывая их подключаться к Единой биометрической системе (ЕБС) "Ростелекома".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— После изоляции будет слабое восстановление экономики — За первые недели июня, когда власти начали постепенно отменять ограничительные меры, экономика перешла к постепенному восстановлению. Но пока она балансирует между началом слабого роста и новым провалом, предупреждают опрошенные "Ведомостями" экономисты.

— Обвинение требует для Серебренникова реального лишения свободы — Гособвинение по делу "Седьмой студии" запросило 22 июня шесть лет лишения свободы и штраф в 800 000 рублей для режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы.

— Президентские выборы в Белоруссии начались с репрессий — В Белоруссии 22 июня началась проверка подписей кандидатов в президенты. По словам главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, после этапа сбора подписей за право стать кандидатами на выборах 9 августа продолжают бороться семь человек, собравших по 100 000 подписей избирателей.

— Как намусорили москвичи во время самоизоляции — Поток отходов особенно сильно вырос в Подмосковье.

— ЦБ хочет снизить нагрузку на капитал банков ради ипотеки — Центробанк хочет снизить нагрузку на капитал банков на 300 млрд руб., чтобы те могли наращивать ипотечное кредитование.

— "Энергетики стали заложниками собственной эффективности" — Предправления "Совета рынка" Максим Быстров – о том, что сделает ценообразование более рыночным и как быть с перекрестным субсидированием в электроэнергетике.

— Московские рестораторы полностью возобновляют работу — Наладить полноценную работу ресторана после почти трех месяцев простоя непросто, говорит сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук: выручка по холдингу в среднем – 50% от показателей "мирного времени".

— "Победе" единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях — Росавиация отказала авиакомпании "Победа" (стопроцентная "дочка" "Аэрофлота") в получении субсидий из бюджета, предусмотренных постановлением правительства.

— "Магнит" ведет переговоры с Tele2 о запуске виртуального оператора — О переговорах четвертого по количеству абонентов российского сотового оператора Tele2 и второй по выручке в России продуктовой розничной сети "Магнит" "Ведомостям" рассказали два человека, близких к компаниям – партнерам Tele2.

— Группа "Самолет" станет совладельцем "СПб реновации" — Девелопер "Самолет" и ООО "СПб реновация" договорились о партнерстве, рассказали их представители: они вместе построят около 8 миллионов квадратных метров жилья в Санкт-Петербурге.

— "Ростелеком" предложит геймерам искусственный интеллект — Интернет-роутеры для геймеров, используя алгоритмы искусственного интеллекта, будут распознавать трафик пользователей и автоматически устанавливать оптимальный режим доступа (высокую скорость, минимальные задержки передачи данных) для участников онлайн-игр.

— Производители сланцевой нефти могут списать до $300 млрд — Пандемия коронавируса может привести к "сильному сжатию" отрасли по добыче сланцевой нефти в США, говорится в исследовании Deloitte.

— Чем хороши и чем плохи новые законы об удаленной работе — "Единая Россия" внесла в Думу законопроект о поправках в Трудовой кодекс (ТК) об удаленной и дистанционной работе.

— Пандемия заставляет университеты меняться — У вузов из топ-100 все последние годы бурно росла активность в области научных исследований.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Минута и Время — Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны Сергей Шойгу посетили главный храм Вооруженных сил в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке — символ воинской славы и вечной памяти тех, кто отдал жизнь за Родину.

— Фотоувеличение — В связи с использованием упрощенных способов вынесения постановлений о нарушениях по фотографиям, сделанным на смартфоны, возникла новая проблема: без вины оказываются виноватыми многие водители.

— Доктор прописал урок — В России работают 34 госпитальные школы, а к концу года откроются еще пять — в Барнауле, Волгограде, Ярославле, Челябинске и Центре имени Блохина в Москве.

— Наутро после Победы — В "Российской газете" прошла презентация новой книги обозревателя Ариадны Рокоссовской "Утро после Победы".

— Стучите, колеса — Перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, дополнен пассажирскими перевозками на железнодорожном и водном транспорте.

— Должники позвонили в Конституционный суд — В Конституционный суд России направлена жалоба на положения КоАП, по которым банкиров нельзя привлечь к ответственности за нарушения при общении с должником.

— День в день — Забота о ветеранах, здоровье гостей и участников стали причиной переноса в этом году юбилейного Парада Победы — с привычного 9 мая на более поздний срок.

— Двадцать второе июня: до и после — Своими мыслями, которые у него вызвала статья Владимира Путина, посвященная 75-летию Победы во Второй мировой войне, с "РГ" поделился французский историк Лоран Эннинже.

— Александр Чубарьян: Какие тайны хранят архивы — В статье президента России Владимира Путина о Второй мировой войне впервые названо количество советских солдат, погибших в Ржевском котле.

— Эффект бумеранга — Опубликованная в "Российской газете" статья российского лидера Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" была крайне позитивно встречена в Сербии и Республике Сербской, традиционно исторически, духовно и культурно связанных с Россией.

— Уроки истории: права и обязанности — Споры об интерпретации истории нарастают давно, а в преддверии 75-летия окончания Второй мировой войны достигли очередного пика.

— Энрико Винья: История прошлого века должна послужить для всех нас уроком — В своей статье президент России Владимир Путин вновь решил сделать акцент и узаконить исторические, а также культурные, духовные корни русского народа и сегодняшней России, которые глубоко закреплены в его собственной истории освобождения, сопротивления, в недопущении любых злоупотреблений и в отказе от подчинения на собственной территории.

— Нацпроекты идут на поправку — После трехмесячного карантина кафе, рестораны, химчистки и прачечные и прочий малый бизнес возвращаются к работе, но с соблюдением особых мер предосторожности. Как ожидается, в нацпроект "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" войдут новые меры помощи.

— Вирус бьет по паспорту — Как ожидается, правительство скоро утвердит уточненные в связи с пандемией паспорта национальных проектов.

— Медицина соблюдает график — Два ключевых для граждан нацпроекта — "Здравоохранение" и "Демография" — по-разному перенесли пандемию.

— Аварийные дома расселят досрочно — Корректировать итоговые показатели по вводу жилых домов, предусмотренные в нацпроекте "Жилье и городская среда", пока не предполагается.

— Бизнес ждет онлайн-прием — До конца года откроется "Одно окно" для экспортеров. Это один из самых ожидаемых сервисов в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

— Трассы строят по плану — Кассовое исполнение транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в этом году достигло четверти от годового объема, несмотря на пандемию, сообщили "РГ" в Минтрансе.

— Проект держит дистанцию — К 2024 году в электронный вид перейдет весь документооборот бизнеса, государства и граждан, предполагает нацпроект "Цифровая экономика".

— Как внедряют бережливое производство — Пандемия сильно задержала исполнение нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости": был ограничен доступ экспертов федерального и региональных центров компетенций на предприятия, часть предприятий вовсе приостановила работу, новые предприятия не вступали в нацпроект.

— Мусор, воздух и вода — На середину июня освоено всего 15,6% средств, предусмотренных нацпроектом "Экология" на 2020 год, сообщили "РГ" в Минприроды, отметив, что динамика меняется каждую неделю.

— Летим к югу — К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, стартует летний сезон, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

— Бланк данных — Утвержден порядок проведения эксперимента по использованию электронного кадрового документооборота.

— Культура сбыта — Зерновые интервенции в этом сезоне почти закончены.

— Без спроса не продавать — Мировые цены на газ упали до многолетних минимумов и в некоторых случаях стали ниже цен внутри России.

— Нестоловая атмосфера — Во вторник в Москве в рамках очередного этапа снятия ограничений из-за коронавируса, спустя неделю после открытия летних веранд, откроются и стационарные кафе и рестораны.

— Вечно помнить историю, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны — Народы Китая и России, сражаясь плечом к плечу, заложили узы великой дружбы.

— Живой расчет — Онлайн-покупки оказались не в состоянии полностью заменить живой шопинг.

— Конец ссылки — Жертвы политических репрессий должны иметь реальное право вернуться на родину.

— Коллективное сознательное — Вице-премьер и руководитель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Голикова предупредила, что масочный режим затянется на осень.

— Вина считается доказанной — Гособвинитель в понедельник во время прений в Мещанском суде попросил назначить режиссеру Кириллу Серебренникову шесть лет колонии общего режима, а также штраф в 800 тысяч рублей.

— Яблочные вести — Компания Apple представила новую версию iOS 14, под управлением которой уже грядущей осенью заработает множество iPhone, включая те, которые многие считают устаревшими.

— На пожар — в Анталью — Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС приступили к несению противопожарной вахты в Турции.

— Квартира издалека — Федеральная нотариальная палата в ближайшее время представит технологию создания и обработки нотариальных документов, удостоверенных двумя и более нотариусами.

— Экс-патовая ситуация — Большинство иностранных руководителей и высококлассных специалистов, работающих в российских компаниях, предпочли не покидать страну во время пандемии, сообщили в Ассоциации менеджеров.

— Включились в иглу – Двадцать третьего июня Госдума должна рассмотреть в первом чтении поправки в закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней.

— Дедовы уроки — В день, который перевернул историю страны, в столице на Поклонной горе возле храма великомученика Георгия Победоносца посадили "Сад памяти". Эти двадцать молоденьких лип, как двадцать не вернувшихся с войны солдат, стали частью международной акции, начавшейся 18 марта в Крыму.

— Колумб, Вашингтон, Рузвельт… — Власти Нью-Йорка решили демонтировать статую 26-го президента страны Теодора Рузвельта (1901-1909), установленную перед входом в Американский музей естественной истории.

— Просто погромы — Девятнадцать полицейских получили ранения в результате столкновений с молодежью в центре немецкого города Штутгарт.

— Базовый счет — Угрожал ли Трамп вывести военные объекты США из Японии.

— Джонсон взялся за кисть — Похоже, что с приближением эры "брекзита" британский премьер задумал решительно отказаться от наследства эпохи членства в Евросоюзе. Первой ласточкой новой эры может стать перекрашенный из серого в сине-бело-красный цвет самолет, который использует глава правительства, а также королевская семья.

— Игры с флагами — Делегации во главе с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли встретились в Вене.

— Сеанс начинается в полночь — Измученные почти 100-дневным карантином французские кинофилы дождались: с 22 июня две тысячи местных кинотеатров распахнули двери.

— Хитрый бонус — Интересное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда страны, когда изучила спор обычного гражданина, который слишком доверился рекламе весьма выгодных для простых вкладчиков бонусов, размещенной банком.

— Защита под расчет — Суд в Белгородской области вынес важное решение: он признал право адвокатов требовать двойной оплаты за работу по назначению в период нерабочих дней.

— Решим после заката — Окончание рабочего времени не повод не пускать человека в суд, если вот-вот начнется судебное заседание по его делу.

— Вузам дают прием — Университеты смогут предложить абитуриентам более 11 тысяч дополнительных бюджетных мест.

— 3D районного масштаба — Квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и роботы прописываются в сельских школах. До конца года в рамках нацпроекта "Образование" заработают 5 тысяч центров технического и естественно-научного развития детей "Точка роста", оборудованные по последнему слову техники.

— Разделить на два — Чтобы провести ЕГЭ, свой отпуск прервут 300 тысяч российских учителей.

— Пройдите в кассу — Подработка по тому же профилю, по которому учится студент колледжа, приведет к росту его зарплаты в будущем.

— Ленинградский марш: в небе и на земле — В параде на Дворцовой площади примут участие 4,5 тысячи военнослужащих.

— Без срока давности — Школьники — авторы лучших сочинений о войне — попадут на Парад Победы.

— Вопросы остались — Появились новости об уголовном деле о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве.

— Лавандовое море — Некоммерческие организации Крыма объединились, чтоб провести бесплатную фотосессию для "необычных" семей на самом большом на полуострове лавандовом поле в селе Тургеневка.

— Кто на косу?— В Калининградской области туристы из других субъектов РФ, которые арендовали квартиру или оплатили проживание в гостинице как минимум на две ночи, теперь не обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

— Стройке – быть — В Забайкалье построят краевую детскую больницу.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Спорный фрагмент: Минфину не хватает оптимизма в прогнозах ВВП на 2021 год — Скорректированный Минэком прогноз социально-экономического развития России до 2023 года вновь не устроил Минфин.

— Мал, да дорог: в ГД предлагают увеличить число моногородов в 1,5 раза — В Госдуме считают необходимым увеличить количество моногородов в полтора раза — с нынешних 321 примерно до 500.

— Прототип характера: по Красной площади пройдет техника, которую еще не показывали на публике — Парад в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне превзойдет по масштабам все мероприятия, проходившие в предыдущие годы.

— Тайна сточных вод: поиск вируса в канализации поможет сдерживать COVID-19 — Мониторинг содержания коронавирусных частиц в сточных водах позволит исследовать его распространение, уверены российские специалисты.

— "Испытания военной поры показали неимоверную силу нашего народа" — На алтарь Победы были отданы тысячи и тысячи жизней — это священные жертвы и величайший подвиг за всю тысячелетнюю историю России. Об этом Владимир Путин заявил в День памяти и скорби — спустя 79 лет после начала Великой отечественной войны.

— Черное колесо: к каким решениям привела борьба с расизмом в США — На волне кампании против расизма, поднявшейся вслед за убийством Джорджа Флойда, многие прославленные бренды заявили, что намерены удалить с упаковок своей продукции изображения, ассоциирующиеся с этническими стереотипами.

— Роковой злак: трава в этом году "запылила" сильнее березы — Цветение трав в этом году оказалось необычно интенсивным и мучительным для аллергиков.

— Зал для двоих: как Россия и США приехали на разные переговоры — Несмотря на отсутствие ощутимого прогресса в российско-американских консультациях о судьбе Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), отказываться от переговоров не стоит.

— Рубль уходит в небо: ставка ФРС может укрепить нацвалюту — Евро, иена, швейцарский франк и израильский шекель, а также сырьевые валюты выиграют от ослабления доллара, которое может произойти из-за денежной политики Федеральной резервной системы, рассказали опрошенные "Известиями" аналитики.

— Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной — К продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании.

— Не покупай, убьет: чиновников обяжут сообщать об аварийных домах — Региональные и муниципальные власти обяжут информировать граждан об аварийном статусе многоквартирных домов.