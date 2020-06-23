МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что Трамп решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о происхождении коронавируса из Китая.

"Она прекращена", — заявил Наварро в эфире телеканала Fox News на вопрос о том, прекращена ли сделка.

"Вот поворотный момент. Они приехали сюда 15 января подписать торговую сделку, и уже прошло полных два месяца с тех пор, как они узнали, что вирус распространяется", — сказал Наварро.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.

Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом, и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана.