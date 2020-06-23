МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.

Ранее советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил в эфире телеканала Fox News, что президент решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о происхождении коронавируса из Китая. Наварро отметил, что "сделка прекращена".

"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай) и дальше будут выполнять условия соглашения", — написал американский лидер в Twitter.