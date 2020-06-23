МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Более 80% всего спроса на бессрочные облигации РЖД пришлось на банки, говорится в сообщении компании.

РЖД в понедельник завершили сбор заявок на бессрочные облигации серии 001Б-01. Первоначальный ориентир купона составлял 6,7-6,8% годовых (доходность 6,81-6,92% годовых), а объем размещения — 15 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок ориентир по купону был снижен до финального уровня 6,55% годовых (доходность 6,66% годовых), а объем размещения увеличен до 30 миллиардов рублей.

РЖД стали первым российским эмитентом, выпустившим бессрочные корпоративные облигации. В ходе формирования книги были поданы заявки от широкого круга инвесторов, обеспечившие переподписку по объему размещения более чем в два раза. Это позволило несколько раз снижать ориентир по ставке купона и увеличить объем размещения. РЖД разместят вечные облигации на 30 млрд рублей

"Накануне открытия книги выпуск был включен в международную расчетную систему "Евроклир" (Euroclear), благодаря чему в размещении приняли участие иностранные инвесторы. Более 80% всего спроса пришлось на банки, оставшийся спрос был получен со стороны пенсионных фондов и управляющих компаний", — сообщила компания.

"Несмотря на новизну продукта, на маркетинговую кампанию было отведено всего три дня. Тем не менее, рынок воспринял новый инструмент с энтузиазмом — на пике общий спрос превышал 65 миллиардов рублей, на фоне чего эмитент принял решение об увеличении объема размещения сначала с 15 миллиардов рублей до 20 миллиардов рублей, а затем до 30 миллиардов рублей", — рассказал РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. По его словам, спрос по итоговой ставке купона составил 45 миллиардов рублей. В сделке также приняли участие иностранные инвесторы, в частности из Великобритании, отметил он.

РЖД размещают облигации без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и колл-опционы каждые пять лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Компания также в соответствии с законодательством вправе отказаться от выплаты купона по облигациям. Предполагается, что в этом случае неполученный доход инвесторам компенсирует Минфин. Механизм компенсации сейчас в процессе согласования с министерством.

Заявки на облигации РЖД собирали 19-22 июня, техническая часть размещения назначена на 26 июня. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк" и "Сбербанк КИБ".